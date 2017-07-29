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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 29 июля

29 июля 2017, 06:00

Местами по республике пройдут дожди, в южных частях ожидается сильная жара.

На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром туман, на остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков, местами на юге усилится ветер с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 17-22 м/с, днем порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.

В Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, днем возможен град, шквал.

В Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью местами возможен град, шквал.

В Акмолинской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, в отдельных районах возможен град, шквал.

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, днем в отдельных районах возможен град, шквал.

В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара, местами в Мангистауской области – очень сильная жара.

В Южно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Атырауской, местами в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 33°, ясно.

В Астане днем 25°, частично облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Sputnik/ Владимир Сергеев.

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