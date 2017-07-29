Вдова солиста Linkin Park впервые прокомментировала смерть мужа
29 июля 2017, 06:10
Ранее на своём официальном сайте сообщение опубликовали участники группы Linkin Park.
Вдова фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой 20 июля, Талинда Беннингтон впервые после смерти мужа прокомментировала произошедшее, передает Life.
— Неделю назад я потеряла свою вторую половинку, а мои дети потеряли своего героя — своего папу. У нас была сказочная жизнь, и теперь она превратилась в какую-то ужасную шекспировскую трагедию, — приводит слова Талинды газета NY Daily News. — Единственный выход, который я вижу, — это растить наших с Честером детей с той же любовью, что и раньше.
Девушка также обратилась к поклонникам творчества Беннингтона.
— Я хочу, чтобы поклонники по всему миру знали, что мы чувствуем вашу любовь. Мы тоже чувствуем вашу потерю. Мои дети так молоды, чтобы терять своего папу. И я знаю, что все вы поможете сохранить его память, — сказала Талинда.
Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Солист Linkin Park свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга Криса Корнелла, который также покончил с собой в мае этого года.
Спустя несколько дней после трагедии на официальном сайте группы Linkin Park появилось первое сообщение. Участники коллектива признались, что сами не знают, что их ждёт в будущем, но они точно уверены, что именно Честер смог улучшить жизнь каждого из них.
Фото: REUTERS/Steve Marcus.
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