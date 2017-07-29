Вдова солиста Linkin Park впервые прокомментировала смерть мужа

Вдова фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой 20 июля, Талинда Беннингтон впервые после смерти мужа прокомментировала произошедшее, передает передает Life





— Неделю назад я потеряла свою вторую половинку, а мои дети потеряли своего героя — своего папу. У нас была сказочная жизнь, и теперь она превратилась в какую-то ужасную шекспировскую трагедию, — приводит слова Талинды газета NY Daily News. — Единственный выход, который я вижу, — это растить наших с Честером детей с той же любовью, что и раньше.





Девушка также обратилась к поклонникам творчества Беннингтона.





— Я хочу, чтобы поклонники по всему миру знали, что мы чувствуем вашу любовь. Мы тоже чувствуем вашу потерю. Мои дети так молоды, чтобы терять своего папу. И я знаю, что все вы поможете сохранить его память, — сказала Талинда.





Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Солист Linkin Park свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга Криса Корнелла, который также покончил с собой в мае этого года.





Спустя несколько дней после трагедии на официальном сайте группы Linkin Park появилось первое сообщение. Участники коллектива признались, что сами не знают, что их ждёт в будущем, но они точно уверены, что именно Честер смог улучшить жизнь каждого из них.



