В результате лобового столкновения на Капчагайской трассе погиб мужчина

На 50-52-м километре Капчагайской трассы произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





На этом участке трассы ведутся ремонтные работы, установлены дорожные знаки и ограничение скорости в 50 км/ч. Также движение автомобилей организовано по одной полосе. В сторону Алматы в южном направлении двигались Hyundai Creta и Nissan X-Trail. В северном направлении ехал водитель Honda Shuttle.





Подъезжая к участку, водитель Hyundai увидела знак "двустороннее движение". Заметив перед собой препятствие она резко приняла вправо, где в этот момент ехал попутный Nissan. Она столкнулась с автомобилем, после чего потеряла управление и не смогла удержать Hyundai на дороге. Неуправляемый кроссовер протаранил Honda в лоб. Спидометр Hyundai остановился на отметке 100 км/ч.





В результате аварии погиб водитель Honda Shuttle, госпитализированы трое-четверо, водитель Hyundai в том числе.







