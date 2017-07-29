В результате лобового столкновения на Капчагайской трассе погиб мужчина
29 июля 2017, 07:06
На участке трассы ведутся ремонтные работы.
На 50-52-м километре Капчагайской трассы произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На этом участке трассы ведутся ремонтные работы, установлены дорожные знаки и ограничение скорости в 50 км/ч. Также движение автомобилей организовано по одной полосе. В сторону Алматы в южном направлении двигались Hyundai Creta и Nissan X-Trail. В северном направлении ехал водитель Honda Shuttle.
Подъезжая к участку, водитель Hyundai увидела знак "двустороннее движение". Заметив перед собой препятствие она резко приняла вправо, где в этот момент ехал попутный Nissan. Она столкнулась с автомобилем, после чего потеряла управление и не смогла удержать Hyundai на дороге. Неуправляемый кроссовер протаранил Honda в лоб. Спидометр Hyundai остановился на отметке 100 км/ч.
В результате аварии погиб водитель Honda Shuttle, госпитализированы трое-четверо, водитель Hyundai в том числе.
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