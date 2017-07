В Берлине мужчина забыл под деревом килограмм золота

Инцидент произошел в берлинском районе Нойкельн 27 июля. Приехавший на велосипеде берлинец поставил сумку на землю под деревом, пока вешал замок на свое транспортное средство, и ушел, забыв о ней.

Через некоторое время сумку, в которой лежали 22 золотых слитка и 3500 евро, нашел другой местный житель. Он немедленно передал свою находку в ближайший полицейский участок.

В сумке нашлись документы ее владельца. Полицейские связались с ним и вернули утерянное.

Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt...



Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro

^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC