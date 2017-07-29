В Берлине мужчина забыл под деревом килограмм золота

По немецким законам, нашедший материальные ценности должен получить вознаграждение в размере от 3 до 5 процентов от их стоимости.

В Берлине велосипедист случайно забыл под деревом сумку, в которой находились золотые слитки весом около килограмма и крупная сумма в евро. К счастью для него, обнаруживший сокровище другой горожанин отнес найденное в полицию, передает передает Вести.ru





Инцидент произошел в берлинском районе Нойкельн 27 июля. Приехавший на велосипеде берлинец поставил сумку на землю под деревом, пока вешал замок на свое транспортное средство, и ушел, забыв о ней.





Через некоторое время сумку, в которой лежали 22 золотых слитка и 3500 евро, нашел другой местный житель. Он немедленно передал свою находку в ближайший полицейский участок.





В сумке нашлись документы ее владельца. Полицейские связались с ним и вернули утерянное.









При этом ни обнаруживший сумку гражданин, ни полицейские не должны остаться без вознаграждения. По немецким законам, нашедший материальные ценности должен получить вознаграждение в размере от 3 до 5 процентов от их стоимости.





При цене золота примерно в 35 тысяч евро, добропорядочному берлинцу теперь полагается награда в размере около 2 тысяч евро.





Полицейские, в свою очередь, намерены затребовать от незадачливого владельца ценностей "плату за хранение" в размере 10 процентов от их стоимости.



