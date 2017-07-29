Возле Одессы обнаружили немецкое судно времен войны с боеприпасами

Немецкий транспорт «Теодорих» входил в состав военного конвоя и был потоплен 12 ноября 1943 года советской подводной лодкой М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани.

Немецкое судно времен Второй мировой войны (ВОВ) с боеприпасами обнаружили в акватории Черного моря возле Одессы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на одесского управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Об этом говорится в сообщении, опубликованном на одесского управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает РБК





По данным ведомства, 27 июля на улице Бреуса в Одессе во время расчистки пожарного водоема спасатели обнаружили 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили снаряд.





В тот же день в селе Лебедевка Татарбунарского района Одесской области дайверы обнаружили в акватории Черного моря на глубине 15 м затонувшее судно «Теодорих» с боеприпасами на борту. По предварительной информации, судно также относится к периоду ВОВ.





Тогда же под городом Балта во время проведения полевых работ был обнаружен еще один 45-миллиметровый артснаряд времен ВОВ, который также был обезврежен пиротехниками ГСЧС.





Немецкий транспорт «Теодорих» входил в состав военного конвоя и был потоплен 12 ноября 1943 года советской подводной лодкой М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани.



