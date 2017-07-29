В Алматы дотла сгорела Toyota RAV4

В Алматы дотла сгорел автомобиль Toyota RAV4, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





По словам водителя, она двигалась по ул. Жанкожа батыра в северном направлении. В один момент хозяйка паркетника почувствовала запах гари. Остановившись, она сразу же покинула салон вместе с пассажирами. Toyota начала разгораться. Проезжавший мимо экипаж дорожной полиции попытался помочь в тушении огня, также вызвав пожарных. Однако до их приезда от автомобиля ничего не осталось.





Владелица также рассказала, что на автомобиле было установлено ГБО, но баллон был пуст уже несколько дней.



