В Алматы дотла сгорела Toyota RAV4
29 июля 2017, 09:37
Водитель с пассажирами покинули авто.
В Алматы дотла сгорел автомобиль Toyota RAV4, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам водителя, она двигалась по ул. Жанкожа батыра в северном направлении. В один момент хозяйка паркетника почувствовала запах гари. Остановившись, она сразу же покинула салон вместе с пассажирами. Toyota начала разгораться. Проезжавший мимо экипаж дорожной полиции попытался помочь в тушении огня, также вызвав пожарных. Однако до их приезда от автомобиля ничего не осталось.
Владелица также рассказала, что на автомобиле было установлено ГБО, но баллон был пуст уже несколько дней.
Официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что огонь был ликвидирован в 02:00. Площадь пожара составила 4 кв.м. Обошлось без пострадавших.
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