Умер мальчик, которого пытались спасти Дональд Трамп и папа римский

Ранее Высокий суд Лондона постановил перевести умирающего 11-месячного Чарли из больницы в хоспис, где у него не было возможности получать лечение и дополнительный уход, в котором он нуждался.

Врачи в один голос твердили, что болезнь неизлечима и ребёнок скоро умрёт, однако родители мальчика до последнего не сдавались и всеми силами пытались найти способ спасти любимого сына. И им улыбнулась удача — медики из США предложили новый, ещё не испробованный экспериментальный способ лечения, на который родители мальчика сразу же согласились.

Однако Высокий суд Лондона отказал им в этом лечении и определил малыша в хоспис, где тот впоследствии и умер.

Чарли Гард стал всемирно известен. На его лечение собрали более миллиона фунтов стерлингов, а помочь ему вызвались даже президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск. Однако, к сожалению, мальчику так и не разрешили провести экспериментальное лечение.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.