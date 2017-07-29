Умер мальчик, которого пытались спасти Дональд Трамп и папа римский
29 июля 2017, 11:00
Малыш страдал редчайшим генетическим заболеванием, из-за которого практически все врачи отказывались его лечить.
Печальная новость пришла из Великобритании. Там скончался маленький мальчик по имени Чарли Гард, который стал известен на весь мир из-за своей редчайшей болезни — синдрома истощения митохондриальной ДНК, передает Life со ссылкой на Daily News.
Ранее Высокий суд Лондона постановил перевести умирающего 11-месячного Чарли из больницы в хоспис, где у него не было возможности получать лечение и дополнительный уход, в котором он нуждался.
RIP Little Charlie Gard https://t.co/OcPZTogASspic.twitter.com/AldmU46LVj— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 28 июля 2017 г.
Врачи в один голос твердили, что болезнь неизлечима и ребёнок скоро умрёт, однако родители мальчика до последнего не сдавались и всеми силами пытались найти способ спасти любимого сына. И им улыбнулась удача — медики из США предложили новый, ещё не испробованный экспериментальный способ лечения, на который родители мальчика сразу же согласились.
Однако Высокий суд Лондона отказал им в этом лечении и определил малыша в хоспис, где тот впоследствии и умер.
Чарли Гард стал всемирно известен. На его лечение собрали более миллиона фунтов стерлингов, а помочь ему вызвались даже президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск. Однако, к сожалению, мальчику так и не разрешили провести экспериментальное лечение.
If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2017 г.
Фото: Twitter.
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