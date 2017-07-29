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Умер мальчик, которого пытались спасти Дональд Трамп и папа римский

29 июля 2017, 11:00

Малыш страдал редчайшим генетическим заболеванием, из-за которого практически все врачи отказывались его лечить.

Печальная новость пришла из Великобритании. Там скончался маленький мальчик по имени Чарли Гард, который стал известен на весь мир из-за своей редчайшей болезни — синдрома истощения митохондриальной ДНК, передает Life со ссылкой на Daily News.

Ранее Высокий суд Лондона постановил перевести умирающего 11-месячного Чарли из больницы в хоспис, где у него не было возможности получать лечение и дополнительный уход, в котором он нуждался.


Врачи в один голос твердили, что болезнь неизлечима и ребёнок скоро умрёт, однако родители мальчика до последнего не сдавались и всеми силами пытались найти способ спасти любимого сына. И им улыбнулась удача — медики из США предложили новый, ещё не испробованный экспериментальный способ лечения, на который родители мальчика сразу же согласились.

Однако Высокий суд Лондона отказал им в этом лечении и определил малыша в хоспис, где тот впоследствии и умер.

Чарли Гард стал всемирно известен. На его лечение собрали более миллиона фунтов стерлингов, а помочь ему вызвались даже президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск. Однако, к сожалению, мальчику так и не разрешили провести экспериментальное лечение.


Фото: Twitter.

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