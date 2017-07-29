Лучший результат за последние три года показала СПК "Шымкент"
29 июля 2017, 11:15
Положительный результат получен впервые за последние три года.
Результаты полугодовой работы подведены накануне в АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Шымкент", сообщает пресс-служба акима ЮКО.
За 6 месяцев текущего года прибыль компании составила 83,1 млн. тенге. Стоит отметить, что данный положительный результат получен впервые за последние три года.
По поручению главы региона Жансеита Туймебаева в корпорации проводится трехэтапная трансформация (реинжиниринг, реструктуризация, реорганизация). Вследствие проведения необходимых мероприятий было запланировано осуществление ряда крупных проектов в сфере недропользования, информационных технологий, энергетики, строительства и агропромышленного комплекса.
Одним из таких проектов является Агропарк "Интенсивные сады", который расположится на 209 га. земли в Казыгурстком районе. Проект, инициатором которого является АО "НК "СПК "Шымкент", планируется реализовать уже в 2018 году. Общая стоимость проекта составляет 11,8 млн. долларов США, а его полная производственная мощность превысит 10,4 тыс. тонн в год.
Вместе с тем, планируется строительство 8 многоэтажных жилых домов по государственной программе и жилого комплекса с бизнес-центром "Shymkent Towers" на территории Административно-делового центра. Дефицит электричества в области будет компенсирован возведением 17 гидроэлектростанций общей стоимостью 44,1 млрд. тенге. В целом они будут выделять до 73,2 МВт электроэнергии.
Активная работа проводится и в направлении реализации проекта "Smart Ontustik". Осуществление проводится в 3 этапа: первый этап – создание Ситуационного центра акима (СЦА), на втором этапе будет сформирован проектный офис "Smart Ontustik", после чего будет начата реализация мастер планов в сфере транспорта, образования, энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства и безопасности населения.
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