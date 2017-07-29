Близ Капчагая задержали наркосборщика

В спортивной сумке задержанного было обнаружено более шести килограмм наркосодержащего растения.

Полицейские задержали наркосборщика около Капчагая, сообщает сообщает Zakon.kz





Cборщиком наркосодержащих растений оказался 33-летний житель Капшагая, задержанный 28 июля на одной из автострад, проходящих близ курортного города.





"Подозреваемый был задержан оперативниками подразделения по борьбе с наркобизнесом. В спортивной сумке задержанного было обнаружено 6 кг 820 грамм марихуаны, в еще не высушенном виде. Мужчина пояснил, что наркосодержащее растение было им собрано для личного употребления. Наркотики сейчас изъяты, задержанный водворен под стражу в изолятор временного содержания" - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





В ведомстве также пояснили, что ранее задержанный уже попадался за аналогичный факт хранения наркотических средств и по решению капшагайского городского суда привлекался к 80 часам общественных работ. Теперь же уличенному в рецидиве мужчине грозит уже более суровая ответственность.





"По выявленному факту начато уголовное расследование, предусмотренное ст.296 ч.4 УК РК (Незаконное хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере)" - дополнили в полиции.



