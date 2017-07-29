В Китае женщина сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит
29 июля 2017, 11:27
Она была задержана в июле, когда попыталась по чужому удостоверению личности купить билеты на поезд.
Жительница китайской провинции Хубэй сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит в 25 миллионов юаней (около 3,7 миллиона долларов). Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.
После решения суда города Ухань провинции Хубэй, 59-летняя Чжу Нацзюань сделала пластическую операцию и скрылась в неизвестном направлении.
По данным агентства, она была задержана в июле, когда попыталась по чужому удостоверению личности купить билеты на поезд в городе Шэньчжэнь на юге страны. Отмечается, что когда сотрудники полиции прибыли на место, чтобы ее задержать, они были удивлены, потому что женщина была не похожа сама на себя на фотографиях. По словам полицейский, "она выглядела лет на 30-40".
В последнее время власти города Ухань начали серьезно бороться с теми, кто пытается избежать оплаты кредитов. За первые шесть месяцев этого года в городе задержаны 186 человек по обвинению в попытке уйти от обязательств по выплате долгов.
Анна Раткогло.
Фото: Fotolia / s4svisuals.
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