День поля отметили в Актогайском районе Павлодарской области
29 июля 2017, 12:16
Павлодарским аграриям были представлены сельскохозяйственная техника.
На выставке в честь традиционного Дня поля, который собрал крупнейшие крестьянские хозяйства Павлодарской области, представили около 40 единиц современного сельскохозяйственного оборудования, а также новые сорта сельскохозяйственных культур, передаёт pavlodarnews.kz.
В этом году День поля в Павлодарской области прошёл на базе ТОО "Актогай-Агро". Павлодарским аграриям были представлены сельскохозяйственная техника - комбайны, сеялки и жатки - от таких известных производителей как "Ростсельмаш", "Кировец", "John Deere" и других. Как отметил глава региона Булат Бакауов, посетивший выставку, сегодня крестьянские хозяйства уже занимаются обновлением машинного парка и государство всячески старается им помогать в этом.
- Нашим фермерам сегодня есть, из чего выбирать, - сказал аким области. - Уверен, какую-то технику, которая выставлена здесь, приобретут на месте. Мы поддерживаем аграриев и в вопросе подведения инженерных коммуникаций. Например, к полям ТОО "Актогай-Агро" будет проведена необходимая инфраструктура для орошения, что позволит предприятию увеличить орошаемые площади до 2,5 тысяч гектар и открыть молочную ферму на 1200 голов.
К слову, ТОО "Актогай-Агро" показало новые сорта картофеля и кукурузы. Наравне с голландскими сортами картофеля предприятие занимается выращиванием казахстанских сортов. Что касается кукурузы, для создания кормовой базы выращивают ее гибридные сорта.
- Раньше в наших краях не могли выращивать кукурузу из-за большого срока вегетации - она просто попадала под морозы и не созревала, - говорит глава ТОО Игорь Головашов. - Сейчас выведены гибридные сорта кукурузы, которые позволяют получить нужную продукцию. В прошлом году мы обеспечили ей ТОО "Победа", а в этом году заготовит кукурузу и для собственных нужд.
Помимо прочего, в День поля крестьянам была представлена другая продукция для ведения сельского хозяйства - это препараты для борьбы с сорняками, биологические удобрения, специальное оборудование для управления сельскохозяйственной техникой, гидравлические шланги и многое другое. Все это в том числе производится и в Павлодарской области.
Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева.
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