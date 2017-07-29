День поля отметили в Актогайском районе Павлодарской области

На выставке в честь традиционного Дня поля, который собрал крупнейшие крестьянские хозяйства Павлодарской области, представили около 40 единиц современного сельскохозяйственного оборудования, а также новые сорта сельскохозяйственных культур, передаёт передаёт pavlodarnews.kz





В этом году День поля в Павлодарской области прошёл на базе ТОО "Актогай-Агро". Павлодарским аграриям были представлены сельскохозяйственная техника - комбайны, сеялки и жатки - от таких известных производителей как "Ростсельмаш", "Кировец", "John Deere" и других. Как отметил глава региона Булат Бакауов, посетивший выставку, сегодня крестьянские хозяйства уже занимаются обновлением машинного парка и государство всячески старается им помогать в этом.





- Нашим фермерам сегодня есть, из чего выбирать, - сказал аким области. - Уверен, какую-то технику, которая выставлена здесь, приобретут на месте. Мы поддерживаем аграриев и в вопросе подведения инженерных коммуникаций. Например, к полям ТОО "Актогай-Агро" будет проведена необходимая инфраструктура для орошения, что позволит предприятию увеличить орошаемые площади до 2,5 тысяч гектар и открыть молочную ферму на 1200 голов.



