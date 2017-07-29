Нетрезвый мотоциклист разбил голову в ДТП в Алматы

После столкновения вокруг места происшествия были разбросаны пивные бутылки.

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем, сообщили сообщили Sputnik Казахстан очевидцы ДТП.





Со слов очевидцев, автомобиль марки Subaru двигался в восточном направлении по улице Торайгырова (бывшая Фрунзе) и пытался совершить левый поворот на улицу Мустафина, в это время в западном направлении двигался мотоцикл.





Водитель Subaru, пропустив одну машину, хотел завершить маневр, в это время в него на полном ходу врезался мотоциклист, который, ударившись о лобовое стекло автомобиля, отлетел на несколько метров и разбил голову.





Его в тяжелом состоянии с различными травмами госпитализировали в больницу.





Как утверждают очевидцы, рядом с мотоциклом были разбросаны пивные банки, предположительно, пострадавший был в нетрезвом состоянии.





Несколько дней назад на этом же перекрестке произошел аналогичный случай с участием мотоцикла.





Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются полицейские.







