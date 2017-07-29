Нетрезвый мотоциклист разбил голову в ДТП в Алматы
29 июля 2017, 12:56
После столкновения вокруг места происшествия были разбросаны пивные бутылки.
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы ДТП.
Со слов очевидцев, автомобиль марки Subaru двигался в восточном направлении по улице Торайгырова (бывшая Фрунзе) и пытался совершить левый поворот на улицу Мустафина, в это время в западном направлении двигался мотоцикл.
Водитель Subaru, пропустив одну машину, хотел завершить маневр, в это время в него на полном ходу врезался мотоциклист, который, ударившись о лобовое стекло автомобиля, отлетел на несколько метров и разбил голову.
Его в тяжелом состоянии с различными травмами госпитализировали в больницу.
Как утверждают очевидцы, рядом с мотоциклом были разбросаны пивные банки, предположительно, пострадавший был в нетрезвом состоянии.
Несколько дней назад на этом же перекрестке произошел аналогичный случай с участием мотоцикла.
Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются полицейские.
Фото: Sputnik.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870709-1a5a6b7e52bb8dead7134fe15259d7dc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...