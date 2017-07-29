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В Алматы водитель получил ожоги после взрыва газового баллона в авто

29 июля 2017, 13:05

Его госпитализировали.

В Алматы между высокогорным катком "Медео" и горнолыжным курортом "Шымбулак" сгорел автомобиль Toyota Hilux, сообщает Zakon.kz.

Фотография инцидента была опубликована в соцсетях.


По уточненной информации официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетовой, пожар произошел на ул. Горная.

"Пожарные расчеты к месту вызова прибыли в 10:46. Как выяснилось, произошёл взрыв газового баллона с последующим горением автомашины марки Toyota Hilux. Пожар локализован в 10:51 и ликвидирован в 11:00. Площадь пожара составила 6 кв.м.", - сообщила Баймухамбетова.

Пострадавшего водителя с ожогами госпитализировали в ГКБ.

Фото: Instagram.

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