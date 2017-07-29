В Астане проходит сельхозярмарка жамбылских товаропроизводителей

На ярмарку планируется доставить 18 видов основных продуктов питания в количестве 3 411 тонн.

Сегодня на территории спорткомплекса «Қазақстан» стартовала сельскохозяйственная ярмарка, где аулиеатинский регион начал делиться своими экологически чистыми продуктами питания высочайшего качества, сообщает пресс-служба Жамбылской области.





В период проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» Жамбылская область планирует доставить в общей сложности 16 475 тонн товаров, из них 3,4 тысяч тонн будет реализовано через ярмарки, а молочные и колбасные производители будут реализованы через официальных представителей в Астане. Остальная часть, 12,9 тысяч тонн товаров, при наличии заявок будет обеспечиваться за счет запаса области.





С июня по сентябрь текущего года в столице пройдут шесть выставочных ярмарок региона. На ярмарку планируется доставить 18 видов основных продуктов питания в количестве 3 411 тонн.





На сегодня перед спортивным комплексом «Казакстан» 10-11 июня и 1-2 июля проведены две ярмарки сельхозтоваропроизводителей Жамбылской области. Реализовано 353,4 тонн на сумму 286,8 млн. тенге.





Дальнейшее проведение ярмарок планируются завтра, 19-20, 26-27 августа и 9-10 сентября по ценам ниже рыночных на 10-20 %.





30 июля на территории ТРК «Хан Шатыр» состоится гала-концерт «Жамбылым қандай тамаша!», посвященный закрытию дней культуры Жамбылской области. Сюрпризом станет выступление известных исполнителей Казахстана, выходцев Жамбылской области.



