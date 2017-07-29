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Даурен Абаев дал интервью румынскому телеканалу

29 июля 2017, 13:56

Подготовленный фильм будет показываться на Первом канале румынского телевидения и будет опубликован на сайте министерства в преддверии Дня Независимости Казахстана.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев дал интервью румынскому телеканалу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь в МИК РК Альбина Атен, передает Zakon.kz.

"Министр информации и коммуникаций РК Д. Абаев дал интервью румынскому телеканалу. Первый канал общественного румынского телевидения "TVR1" готовит документальный фильм по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между РК и Румынией (Протокол об установлении дипотношений подписан 15 июля 1992 г. в Алматы).

Подготовленный фильм будет показываться на Первом канале румынского телевидения и будет опубликован на сайте министерства в преддверии Дня Независимости Казахстана.

Фото: Facebook.

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