Даурен Абаев дал интервью румынскому телеканалу
29 июля 2017, 13:56
Подготовленный фильм будет показываться на Первом канале румынского телевидения и будет опубликован на сайте министерства в преддверии Дня Независимости Казахстана.
"Министр информации и коммуникаций РК Д. Абаев дал интервью румынскому телеканалу. Первый канал общественного румынского телевидения "TVR1" готовит документальный фильм по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между РК и Румынией (Протокол об установлении дипотношений подписан 15 июля 1992 г. в Алматы).
Подготовленный фильм будет показываться на Первом канале румынского телевидения и будет опубликован на сайте министерства в преддверии Дня Независимости Казахстана.
Фото: Facebook.
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