Ким Чен Ын заявил, что испытанная КНДР ракета может достичь любой точки США

Ранее американские эксперты также заявляли, что снаряд этого типа может поразить Лос-Анджелес, Чикаго и даже Нью-Йорк.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытанная Пхеньяном накануне баллистическая ракета может достичь любой точки на всей континентальной части США. Его заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, передает передает Life





Накануне Пхеньян впервые провёл ночное ракетное испытание. Снаряд пролетел около тысячи километров и упал в центральной части Японского моря. Момент падения его частей зафиксировали камеры видеонаблюдения на северо-западе острова Хоккайдо.





Ранее американские эксперты также заявляли, что новая ракета КНДР может достичь Лос-Анджелеса, Чикаго и даже Нью-Йорка. CBS News сообщил, что аналитики разведки Пентагона были удивлены быстрым техническим прогрессом учёных Северной Кореи.



