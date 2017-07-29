Морпехи не сдержали слёз, прощаясь с псом, который спасал их в Афганистане

Пёс, который верой и правдой служил американским военным в Афганистане, попрощался с сослуживцами в Мичигане. Из-за того, что у пса обнаружили рак, его пришлось усыпить.

Сена, 10-летний чёрный лабрадор, с достоинством ушёл из жизни после того, как его хозяин Джефф де Янг выполнил его предсмертные желания. Сотни людей пришли проститься с Сеной, одетым в синюю военную жилетку. После того как собаку усыпили, военный нёс его тело, прикрытое американским флагом, не сдерживая своих слёз, передает передает Life





Сена, у которого две недели назад диагностировали рак костей, служил сапёром у морских пехотинцев, прежде чем выйти на пенсию в 2014 году. Де Янг служил вместе с псом во время операций в 2009 и 2010 годах, но после отставки собаки взял её на попечение и ухаживал до последних дней.





На прощальную церемонию де Янг привёз своего верного друга на джипе с открытым верхом, что входило в список дел, составленный перед его эвтаназией. В прощании принимали участие: Лига морской пехоты США, Мичиганская государственная полиция, полиция города Маскегон, отдел пожарной охраны Маскегона и ещё несколько подразделений, а также собачий офицер Рекс.

















В честь Сены прозвучали залпы салюта и военный оркестр. Кроме того, на церемонии прошёл сбор пожертвований на надгробный камень для верного боевого пса. Де Янг признался изданию Daily Mail, что он очень тяжело переживал эту потерю, ведь пёс проявил себя как верный друг и был боевым товарищем.



