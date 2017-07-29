Аким СКО поручил повысить заработные платы сельчанам на 20%

В ходе незапланированного маршрута первым объектом в районе Габита Мусрепова стало село Червонное.

В рамках рабочей поездки аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов побывал в районах имени Габита Мусрепова и Айыртауском, сообщает пресс-служба акима области.





В ходе незапланированного маршрута первым объектом в районе Габита Мусрепова стало село Червонное. Здесь сельхозформирование «Червонное-Агро» занимается выращиванием картофеля, капусты, лука и зеленого перца.





«На сегодняшний день в регионе есть овощная зависимость от южных областей. Мы можем и должны от нее уйти, поскольку на нашей земле все хорошо растет. Овощи в том числе. Все резервы для этого у нас имеются. То есть по цене мы в принципе проходные, водных ресурсов достаточно. Главная ценность это плодородная почва.При таких больших площадях, овощи мы должны выращивать не в таком мизерном количестве, а как минимум в два раза больше. Все, что выращивается сельхозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами мы должны выкупать. И население должно знать, что всю произведенную продукцию, они могут с уверенностью реализовать.Такой вот механизм. Мы должны показывать людям, что у нас выращивается экологически чистый продукт.В каждом селе должен быть свой огород.Наши села обеспечены водой, пруды есть, котлованы есть. Народ у нас трудолюбивый. Должна быть выстроена система закупа, т.е. то, о чем говорит наш Президент. Люди должны выращивать мясо, молоко, овощи. Государство должно создать сегодня механизмы выкупа и реализации»,- подчеркнул аким области.





Кроме того, Кумар Аксакалов ознакомился с работой и материально-техническим оснащением фельдшерской амбулатории.









Далее, аким области осмотрел посевные площади ТОО «Червонное-Агро».





В ходе проверки Кумар Аксакалов отметил болезненное состояние посевных площадей.





«Септориоз – это наша беда. Но ее можно лечить. Для этого государство выделяет деньги. Заметно, что эта земля давно не отдыхала. Поэтому она не дает должного урожая. Отсюда вытекает низкая производительность труда и невысокая заработная плата. Нам нельзя так работать . Это богатейшие земли. В течение всей зимы мы будем анализировать работу компании. Нам необходимо учиться показывать все минусы и плюсы. Нельзя относиться так к земле. Надо привлекать к ответственности тех, кто не выполняет свою работу должным образом. Эта земля потенциально может давать 20 -25 центнеров с гектара. Получается земля используется не эффективно. Соответственно теряется доходность, производительность труда, рентабельность.», - резюмировал аким СКО.





В завершение рабочей поездки в район имени Габита Мусрепова прошла встреча с активом в селе Новоишимское.





Аким района Владимир Дудов доложил об итогах социального-экономического развития района за первое полугодие.





«Валовый выпуск продукции сельского хозяйства по итогам полугодия составил 4,5 млрд тенге с ростом 6,5% и занимает третью позицию по области. Большое внимание уделяется производительности труда в районе. У нас имеются большие резервы. В последнее время отмечается рост инвестиций в сельское хозяйство. Для увеличения объема продукции проводится диверсификация площадей», - рассказал Владимир Дудов.





Затем с докладами выступили руководители управления сельского хозяйства Кайрат Омаров и управления координации занятости и социальных программ Сергей Яковенко.





Так, Кайрат Омаров проинформировал об увеличении производства молока в районе.





«Производство молока составило 20,2 тысяч тонн с ростом на 6% за полугодие. Вместе с тем имеются резервы роста. Так, за аналогичный период прошлого года рост составил 13,2%. Численность поголовья КРС 41,8 тысяч голов. Из 300 хозяйств только 56 занимаются разведением КРС. Есть крупные хозяйства, имеющие значительную площадь земельных угодий, но не занимающиеся животноводством. Такие как: «Атамекен Агро-Целинный» (посевная площадь 39,9 тыс. га), ТОО «Дружба» (24,9 тыс.га), ТОО «Содружество» (22 тысячи гектаров)».





Также Кайрат Омаров отметил, что из 300 сельхозпроизводителей работу по внесению минеральных удобрений проводят лишь 20.





Далее, Сергей Яковенко в своем выступлении озвучил информацию о низкой заработной плате в сельских предприятиях.





«С 1 июля текущего года по району снижено число занятого населения. Это связано с миграционным процессом. Уже отмечено 188 человек. Основными причинами миграции сельского населения мы видим низкий уровень заработной платы на отдельных предприятиях. Проводится недостаточно эффективная работа по обеспечению занятости населения. К примеру, средняя заработная плата в ТОО «Дружба» составила 34 182 тенге, а в ТОО «Краснознаменское-2» 32 183 тенге».





По итогам встречи глава региона поручил повысить заработную плату сельчанам на 20% и проводить эффективную работу по занятости.









Объектом для посещения в Айыртауском районе был выбран Казанский сельский округ.





Глава региона интересовался у руководителей крестьянских хозяйств, как содержатся пары и осуществляется севооборот, о животноводстве, а также о заработной плате рабочих за первое полугодие текущего года.





«Сейчас мы проводим активы и поднимаем руководителей у которых средняя зарплата 30, 35 ,40 тысяч тенге»,- сказал аким СКО.





После встречи с сельхозпроизводителями Кумар Аксакалов посетил археологический памятник «Ботай».





«За все годы здесь найдено 300 тысяч предметов, раскопано более 160 жилищ. До исследования Ботая мы считали казахи, как и другие тюркские этносы связаны с тюркской политической системой. Но сейчас раскопки показывают, что казахский этнос находится глубоко в древности от Ботаев», - рассказал руководитель проекта, профессор археологии Виктор Зайберт.





«В рамках программы «Руханижанғыру» на территории поселения будет открыт музей под открытым небом, мы сейчас над этим работаем», - отметил Кумар Аксакалов.





Далее аким области осмотрел посевные площади ТОО «Кирилловка-Айыртау».





«Всхожесть хорошая, все процессы нормальные. С такой технологией мы можем согласиться. Сейчас мы объезжаем поля. Есть хорошие, ответственные хозяйства, но есть и недобросовестные. Сегодня каждый аким сельского округа должен влиять на эту ситуацию и принимать необходимые меры», - сказал глава региона.





«В нашем ТОО 14 тысяч пашни. Посеяно 10 тысяч пшеницы, 2,5 тысячи ячменя, 400 гектар чечевицы, 400 гектар рапса. .Готовимся к уборке урожая. Заработную плату выплачиваем ежемесячно, проблем не возникает», - отметил директор Владимир Казаркин.









В ходе объезда глава региона ознакомился с работой зоны отдыха «Ардагер», которая находится на побережье озера Шалкар.





«Вмещаемость базы отдыха 80 мест. В основном база заполняется в выходные дни, с субботы по воскресенье. Место на одного человека стоит от 2 до 2,5 тысяч тенге. На базе находятся 20 домиков для отдыха. В основном отдыхающие приезжают из Костанайской, Акмолинской области, приграничных регионов России и из Астаны», - сказал директор ИП «Кусаинов» Азамат Кусаинов.





Во время встречи акима области с населением Айыртауского района руководитель района Агзам Тастемиров проинформировал о развитии за первое полугодие.





«Объем валовой продукции сельского хозяйства за отчетный период составил 6,4 млрд. тенге или 100,7 процентов. Масличные культуры увеличились на 20 тысяч, посевы чечевицы на 13 тысяч, кормовые 1700 га.. Севооборот пахотных земель составил 77,8 процентов. Минеральных удобрений внесено на 54 тыс га. В этом году сложились благоприятные условия для разведения животноводства, связанные с закупочными ценами на молоко и мясо. Таким образом увеличилось поголовье по всем видам. Планируется создание молочного комплекса на 400 голов, молочной фермы на 100 голов и мясного репродуктора на 400 голов. В текущем году создано 3 СПК по закупу молока», - рассказал Агзам Тастемиров.





Кроме того, на встрече выступили руководители управления сельского хозяйства Кайрат Омаров, управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова, управления координации занятости и социальных программ Сергей Яковенко.





Куралай Жарова рассказала о резервах развития туризма в Айыртауском районе.





«Айыртауский район имеет большой потенциал в туристской отрасли. Из 24 зон отдыха у озера Шалкар, 4 земельных участка пустует. Для привлечения туристов огромную роль играет благоустройство, санитария и материально техническая база зон отдыха. Однако большинство объектов не соответствует современным требованиям комфортного пребывания. Предоставляются услуги только по размещению, отсутствует минимальная инфраструктура, элементарно нет душевых, бань, нет дополнительных условий гигиены, развлекательных услуг. За все время функционирования программы развития бизнеса «ДКБ-2020»подведена электроэнергия только к одному объекту на сумму 9 млн. тенге. В рамках этой программы можно обустроить скважины и элементарно подвести в дома отдыха воду и поставить душевые»,- сообщила руководитель управления предпринимательства и туризма.





В свою очередь Кумар Аксакалов подчеркнул: «На самом деле мы посетили одну базу отдыха, конечно это не то, что хотелось бы видеть. Сегодня там полная антисанитария. Это проблема которая не решается. Если у предпринимателя нет возможности развиваться и предоставлять услуги, отвечающие современным требованиям, зачем тогда держать такую базу отдыха? Много приезжают гостей из других регионов, какое впечатление мы о себе оставляем? Вся наша работа направлена на то, чтобы создавались необходимые условия для развития туризма.».





В завершение встречи глава региона дал ряд поручений по повышению заработной платы в сельском хозяйстве, увеличению количества занятого населения и активизации работы по развитию туризма.



