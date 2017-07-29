В Нью-Йорке паром врезался в пирс
30 человек пострадали.
В районе Манхэттен в Нью-Йорке 30 человек получили травмы после столкновения парома с причалом, пишет Росбалт.
Судно транспортной системы New York Water Taxi врезалось в пирс недалеко от Линкольн-тоннеля под рекой Гудзон. Рулевой не смог вовремя остановить судно, так как оно слишком быстро приблизилось к пирсу.
В результате люди, готовившиеся к высадке, упали и получили ушибы. При этом один ребенок получил травму головы.
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