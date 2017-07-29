В Нью-Йорке паром врезался в пирс

В районе Манхэттен в Нью-Йорке 30 человек получили травмы после столкновения парома с причалом, пишет Росбалт.

Судно транспортной системы New York Water Taxi врезалось в пирс недалеко от Линкольн-тоннеля под рекой Гудзон. Рулевой не смог вовремя остановить судно, так как оно слишком быстро приблизилось к пирсу.

В результате люди, готовившиеся к высадке, упали и получили ушибы. При этом один ребенок получил травму головы.