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«Мачо» с гитарой развлекает в автобусах столичных пассажиров

29 июля 2017, 16:36

Певец ездит на разных маршрутах и поет в удовольствие.

В сборе денег автобусный артист замечен не был, передает «Хабар 24» со ссылкой на медиа-центр акимата Астаны.

Необычное шоу устраивает в автобусах Астаны певец и гитарист из Шымкента по имени Махамбет. Мужчина с усами, в шляпе и c благодушной улыбкой ездит на городских маршрутах, распевая песни. В его репертуаре произведения как на русском, так и на казахском языках. Иногда автобусный артист предлагает публике выбрать песню на заказ.

Пассажиры по-разному принимают музыканта: кто-то молча слушает, иногда аплодируя, кто-то просто снимает происходящее на телефон.

Корреспонденты медиацентра акимата Астаны стали случайными зрителями и слушателями, войдя в салон одного из городских автобусов, и не смогли не задать пару вопросов музыканту, поднимающему настроение пассажирам.

О себе Махамбет рассказал немного. Сам он из Шымкента, в Астану приехал по приглашению. Пел в кафе, но там певцу не хватало внимания и аплодисментов, то ли в шутку, то ли всерьез поведал артист.

В Управлении пассажирского транспорта пояснили, что певец ездит на разных маршрутах, оплачивает проезд и поет в удовольствие. В сборе денег автобусный артист замечен не был.


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