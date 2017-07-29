В Мехико установили 67-метровый кулинарный рекорд

На супер-бутерброд ушли десятки килограммов хлеба, лука, салата и помидоров, плюс около 60 других ингредиентов.

В Мехико установили рекорд – приготовили самую длинную в Латинской Америке торту, традиционный мексиканский сэндвич, пишет Straits Times.

На супер-бутерброд ушли десятки килограммов хлеба, лука, салата и помидоров, плюс около 60 других ингредиентов. В создании торты принимали участие десятки местных поваров.

Результатом жители и гости мексиканской столицы остались довольны – блюдо получилось длиной 67 метров. Готовую торту тут же нарезали и раздали всем присутствующим.

По словам организаторов, таким образом они хотят вернуть былую популярность этой сытной закуске.

Бере Мендоса, жительница г. Мехико: «Нам очень важно показать всем то, что у нас есть здесь, в Мексике. Эта международная ярмарка, сюда приезжают люди из разных стран. И мы рады, что они могут «попробовать» Мексику на вкус».