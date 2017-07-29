Плакали и молились: в Сети появилось видео посадки разбитого градом самолета в Стамбуле

Самолет турецкой авиакомпании Atlasglobal с разбитой градом кабиной пилоты посадили практически вслепую в аэропорту "Ататюрк" в Стамбуле. О происшествии сообщил пользователь Facebook по имени Oleg Lungul, передает Kazpravda.kz.

"Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании "Atlasglobal" пилотируемый украинскими пилотами попал в град. В результате стихии полностью разбило кок (носовую часть), передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст,"Direct low" (датчик, указывающий направление). Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил самолет вслепую, создал крен и смотрел только через форточку, не открывая ее", - написал Oleg Lungul.





По словам очевидца, когда самолет сел, команде аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк", пилоты других самолетов мигали фарами и приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход воздушного судна на посадку, а когда пилоты прибыли в отель, их встречали аплодисментами.





Пользователь разместил на своей странице видео посадки турецкого борта, разбитого градом. За кадром голоса на турецком языке говорят о том, как сильно шатает самолет при посадке и кричат "Не упади, не делай этого, не делай!"

Позднее в сети появилось видео, снятое одной из пассажирок на борту самолета. На кадрах, снятых на смартфон, видно, как сильно трясет самолет, слышно, как женщины плачут и молятся.

Накануне из-за сильных ливней, града и ураганного ветра в Стамбуле был закрыт аэропорт, отменены десятки рейсов. Непогода вызвала в столице Турции транспортный коллапс. Дождевой водой затопило первые этажи зданий, в районе Куртюлуш обрушилась стена древнего кладбища, прилегавшая к оживленной улице, пострадали два человека. Власти закрыли туннель "Евразия", соединяющий под проливом Босфор азиатскую и европейскую стороны Стамбула.

Фото: @Oleg Lungul