Психологи смоделировали улыбки вознаграждения и подавления

Психологи разделили человеческие улыбки на три функциональных типа, которые необходимы для полноценного невербального общения, передает портал Naked science.

"Утверждать, что лишь улыбку в состоянии счастья можно считать "настоящей" — значит ограничивать наше понимание этого важнейшего выражения лица", - отметила психолог Пола Ниденталь из Висконсинского университета.

По ее мнению, в современной культуре улыбка чаще всего считается выражением радости. Однако на деле она может передавать множество эмоций: от сочувствия до желания подавить собеседника.

Пола Ниденталь и ее коллеги из университетов Кардиффа и Глазго смоделировали более двух тысяч 3D-моделей улыбок, в которых задействованы различные мышцы лица. На их основе ученые выделили три основных функциональных типа улыбки.

"Вознаграждающая" (reward smile) выражает счастье или поощрение. Так, например, улыбаются родители, глядя на своего ребенка. "Улыбка принятия" (affiliative smile) демонстрирует расположение к адресату и означает, что ему ничего не угрожает. "Улыбка превосходства" (dominance smile), напротив, указывает человеку на его положение в социальной иерархии с точки зрения собеседника.

Все 3D-модели были построены с учетом движения большой скуловой мышцы (Musculus zygomaticus major). Эта мышца расположена между круговой мышцей рта и скуловой костью. Ее усилие приподнимает уголок рта и углубляет носогубную складку. На этом движении строится любая улыбка. Добавляя к моделям усилия других мышц лица, психологи создали 2 400 образцов.

На основе данных исследований психологи создали динамические модели каждого типа улыбки, а на втором этапе 107 участников эксперимента попросили определить, к какой группе улыбок относится та или иная динамическая модель.

Проанализировав данные, психологи выделили зоны лица, задействованные в улыбках каждого типа. "Вознаграждающая улыбка" симметрична, при ней человек резко растягивает губы и слегка приподнимает брови. "Улыбка принятия" шире, губы при ней относительно плотно сжаты, построена она также симметрично. В "улыбке превосходства" рот слегка искривляется, один уголок находится выше, чем другой. Брови высоко подняты.

Авторы исследования сотрудничают с пластическими хирургами, восстанавливающими черты лица людей после травм. От того, как будут восстановлены мышцы лица, зависит, сможет ли человек использовать все необходимые типы улыбки и как на них будут реагировать окружающие. Помимо этого, ученые надеются, что их работа сможет облегчить коммуникацию представителей разных культур.