Автомобиль загорелся на трассе Актау - Жанаозен после ДТП
В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека.
На 26-м километре трассы Актау — Жанаозен в результате столкновения загорелся автомобиль, пишет региональное издание "Лада".
В начале одиннадцатого утра 28 июля на трассе Актау — Жанаозен столкнулись Toyota Avalon и "УАЗ", в результате чего "УАЗ" загорелся. Пятеро пожарных ликвидировали возгорание через 26 минут.
По предварительным данным ДЧС Мангистауской области, в ДТП пострадали четверо.
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