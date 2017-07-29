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Автомобиль загорелся на трассе Актау - Жанаозен после ДТП

29 июля 2017, 17:28

В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека.

На 26-м километре трассы Актау — Жанаозен в результате столкновения загорелся автомобиль, пишет региональное издание "Лада".

В начале одиннадцатого утра 28 июля на трассе Актау — Жанаозен столкнулись Toyota Avalon и "УАЗ", в результате чего "УАЗ" загорелся. Пятеро пожарных ликвидировали возгорание через 26 минут.

По предварительным данным ДЧС Мангистауской области, в ДТП пострадали четверо.


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