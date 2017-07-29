Охраняемое лицо приехало: в Темиртау полицейский вытолкал мужчину из магазина

ДВД прокомментировал инцидент с полицейским в супермаркете.

В департаменте внутренних дел Карагандинской области прокомментировали видео с полицейским из Темиртау, который, применяя силу, вывел мужчину из магазина для перепарковки автомобиля.

Полицейский, выталкивающий посетителя из супермаркета, объясняет свои действия тем, что "приехало охраняемое лицо" и мужчине необходимо перепарковать свой автомобиль.

"По данному факту ДВД Карагандинской области материал изучается. Обстоятельства выясняются. Дополнительно сообщим", — отметили в полиции.

Видео было опубликовано 28 июля, в этот же день Темиртау посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, он провел совещание по развитию моногородов.

Источник: Sputnik Казахстан