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Охраняемое лицо приехало: в Темиртау полицейский вытолкал мужчину из магазина

29 июля 2017, 18:20

ДВД прокомментировал инцидент с полицейским в супермаркете.

В департаменте внутренних дел Карагандинской области прокомментировали видео с полицейским из Темиртау, который, применяя силу, вывел мужчину из магазина для перепарковки автомобиля.

Полицейский, выталкивающий посетителя из супермаркета, объясняет свои действия тем, что "приехало охраняемое лицо" и мужчине необходимо перепарковать свой автомобиль.

"По данному факту ДВД Карагандинской области материал изучается. Обстоятельства выясняются. Дополнительно сообщим", — отметили в полиции.

Видео было опубликовано 28 июля, в этот же день Темиртау посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, он провел совещание по развитию моногородов.

Источник: Sputnik Казахстан


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