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В Темиртау нашли тела двух мужчин

29 июля 2017, 18:26

Полиция установила личности подозреваемых и проводит мероприятия по их задержанию.

В Темиртау обнаружены тела двух мужчин, в их убийстве полиция подозревает двух местных жителей, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 Уголовного кодекса РК. Сотрудниками управления криминальной полиции ДВД области подозреваемые лица установлены. Двое жителей Темиртау 1986 года рождения", — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

В настоящий момент устанавливается их местонахождение и принимаются меры по задержанию.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков


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