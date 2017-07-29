В Темиртау нашли тела двух мужчин

Полиция установила личности подозреваемых и проводит мероприятия по их задержанию.

В Темиртау обнаружены тела двух мужчин, в их убийстве полиция подозревает двух местных жителей, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 Уголовного кодекса РК. Сотрудниками управления криминальной полиции ДВД области подозреваемые лица установлены. Двое жителей Темиртау 1986 года рождения", — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

В настоящий момент устанавливается их местонахождение и принимаются меры по задержанию.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков