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В Сан-Томе и Принсипи разбился украинский самолёт

29 июля 2017, 18:55

Все члены экипажа живы, но получили травмы.

В африканском островном государстве Сан-Томе и Принсипи потерпел крушение украинский самолёт Ан-74. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, пишет RT

«Дождливый субботний день продолжается ... Час назад, при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air», — написал Лавренюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все члены экипажа живы, но получили травмы.

«Держим ситуацию на контроле», — добавил замминистра.


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