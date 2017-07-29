В Сан-Томе и Принсипи разбился украинский самолёт
Все члены экипажа живы, но получили травмы.
В африканском островном государстве Сан-Томе и Принсипи потерпел крушение украинский самолёт Ан-74. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, пишет RT
«Дождливый субботний день продолжается ... Час назад, при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air», — написал Лавренюк на своей странице в Facebook.
Он отметил, что все члены экипажа живы, но получили травмы.
«Держим ситуацию на контроле», — добавил замминистра.
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