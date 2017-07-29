В Казахстане при ДУМК создан новый туроператор для перевозки паломников на хадж

Духовное управление мусульман Казахстана объявило о создании хадж-компании ТОО "Тауаф Тревел", которая будет заниматься перевозкой казахстанских паломников в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz со ссылкой muftyat.kz





По словам директора новой хадж-компании "Тауаф Тревел" Жандиллы Бекжигитова, многие туристические компании превратили хадж в бизнес, приносящий доход.





- По данному поводу к нам часто поступают жалобы от паломников, - говорит Жандилла Бекжигитов. - Чтобы тщательно изучить, насколько стоимость услуг отечественных туроператоров соответствует действительности, а также для предоставления качественных услуг, открылась компания "Тауаф Тревел".





Новый туристический оператор при ДУМК предлагает клиентам пакеты услуг "Эконом" стоимостью 3 800 долларов и "Стандарт" за 4 200 долларов. "Данные суммы формируются из цен на перелет, проживание, питание и другие оказываемые услуги. Так как мы являемся компанией при ДУМК, мы будем окупать только свои расходы", — уточнил Жандилла Бекжигитов.





Он добавил, что туристическая компания будет предоставлять специальных гидов — имамов, которые будут консультировать паломников.





В этом году первые рейсы в Саудовскую Аравию для совершающих хадж казахстанцев начнутся 22 августа и продолжатся до 26 августа. Их возвращение запланировано на период с 6 по 10 сентября.





Наблюдать и помогать паломникам будет хадж-миссия ДУМК в составе группы врачей и сотрудников муфтията.





- В 2017 году квота на хадж для Казахстана составила 2500 мест. Хочется отметить, что впервые в истории нашей страны паломники смогут вылететь в Мекку, Медину и город Джидду по прямым направлениям из Астаны, Алматы и Шымкента, — заявил руководитель аппарата ДУМК Гылымбек Мажиев.





В прошлом году авиарейсы на хадж начались из Казахстана 30 августа и закончились 22 сентября.





Качество оказания услуг по совершению хаджа улучшается в нашей стране с каждым годом, для паломников создаются все условия и возможности. К примеру, в 2016 году казахстанские верующие впервые смогли лететь в Мекку прямым рейсом из Астаны, Алматы и Шымкента и это было для них большим облегчением. А в этом году прямые направления будут уже в три города – Мекку, Медину и Джидду.





Хадж — это обязанность мусульман, имеющих для этого возможности, то есть средства и здоровье. Как сказал Всевышний Аллах в 97 аяте суры «Аль Имран» , «Совершить хадж к этому Дому – обязанность для тех, кто в состоянии совершить его (хадж к Дому)». Хадж – сезон бесчисленных наград и огромных возможностей, он демонстрирует единство мусульман, призывает человечество к великим целям и духовному совершенствованию.

Хадж – великий дар, бесценная награда, благодатное и несравненное поклонение, дарованное всему человечеству Всевышним Аллахом.





Любой состоятельный совершеннолетний человек сможет совершить хадж, и в этом в нашей стране нет препятствий.



