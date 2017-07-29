«Туған жер»: Памятники культурного комплекса Кумай в Ерейментауском районе имеют 4000-летнюю историю

Сегодня аким области с рабочим визитом побывал в Ерейментауском районе, где посетил ряд производственных предприятий и объектов культурного наследия.

В селе Новомарковка М.Мурзалин ознакомился с деятельностью мясоперерабатывающего комплекса ТОО «Жана Береке», который является одним из крупных проектов в рамках развития продовольственного пояса Астаны. Это предприятие с полным циклом производства, где имеется откормочная площадка на 3000 голов и комплекс переработки на 5000 тонн мяса и мясопродуктов в год. Исполнительный директор крестьянского хозяйства Жандос Хасенов отметил: «У нас есть потенциал поставлять свою продукцию не только в Астану, но и на экспорт. Недавно нас посетила делегация из Китая, которая изъявила желание напрямую покупать нашу продукцию».

Далее аким области посетил КХ «Хамзе» – это еще один проект, направленный на реализацию задач, поставленных Президентом по обеспечению жителей столицы экологически чистыми продуктами. На базе хозяйства планируют открыть молочно-товарную ферму на 400 голов КРС, где будет предусмотрен полный цикл переработки молока. На сегодняшний день сюда завезены 132 головы телок симментальской породы из Германии и в течение 3-4 лет общее поголовье дойных коров достигнет четырехсот.





М.Мурзалин посетил археолого-этнографический комплекс «Кумай», находящийся в 120 километрах от Астаны. Руководитель проекта по изучению объектов культурного наследия долины реки Кумай, профессор Евразийского национального университета им.Л.Гумилева, тюрколог Айман Досымбаева презентовала проект по созданию этнопарка «Кумай», который в рамках программы «Туган жер» рассматривается в качестве объекта республиканского и международного туризма. «Создание ландшафтного, археологического и этнографического парка Кумай позволит представить его посетителям модель древнего и средневекового культурного наследия на территории Казахстана», – сказала А.Досымбаева.

Добавим, на территории комплекса «Кумай» археологами были выявлены целые серии новых памятников, хронология которых укладывается в рамки четырехтысячелетней истории. Это единственный на территории Казахстана многокомпонентный культурный комплекс, в составе которого памятники эпохи бронзы, раннего железного века, гуннского и классического тюркского и этнографического периодов развития.

Кроме того, в этот день М.Мурзалин побывал в историко-краеведческом музее имени Богенбая батыра и поручил его модернизировать в рамках программы «Рухани жангыру».

Также М.Мурзалин посетил ТОО «KazArms», которое занимается производством защитных шлемов, коммунальное предприятие «Ерейментау Су-Арнасы», побывал на строительной площадке 60-ти квартирного арендного жилого дома, а также ознакомился с работой первой ветровой электростанции Казахстана. Необходимо отметить, 22 ветротурбины мощностью 45 мегаватт работают абсолютно безопасно для экологии. Этот проект является «пионером» реализации Послания Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» по обеспечению половины всего совокупного энергопотребления в стране за счет альтернативных и возобновляемых видов энергии.