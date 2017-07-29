Редкий синдром мешает расчесать волосы 7-летней девочке

Шайло Калверт Ин страдает от синдрома неуправляемых волос, что делает ее немного похожей на Дока Брауна из франшизы "Назад в будущее".

Многие мамы девочек могут пожаловаться на то, каким трудным занятием порой бывает причесывание их детей. Особенно если они являются непоседливыми и вертлявыми, что так свойственно самым маленьким. Но эта 7-летняя школьница из Мельбурна с необычно пышной прической может совершенно спокойно отказываться от расчёсок. Шайло Калверт Ин страдает от синдрома неуправляемых волос, что делает ее немного похожей на Дока Брауна из франшизы "Назад в будущее".

При этом девочка с большим удовольствием ловит на себе взгляды незнакомых людей на улицах, которые часто останавливаются, чтобы сделать какое-нибудь замечание по поводу ее причёски. Малышка говорит, что не является "такой же скучной, как все остальные", и это здорово.





Синдром неуправляемых волос является настолько редким, что, по мнению врачей, от него страдает не более 100 человек на всей нашей планете. Сколько бы сил и энергии родители Шайло не тратили на причёсывании дочери, ее волосы всё равно остаются такими же непослушными. Родные девочки не знали о существовании данного синдрома, пока 9 месяцев тому назад об этом им не рассказал врач. Когда они теперь произносят название этого синдрома окружающим, то большинство воспринимает его как шутку.

Однако это реально существующий синдром, который вызывается мутацией одного из трех генов - PADI3, TGM3 и TCHH. Он является неизлечимым, хотя волосы становятся более управляемыми с возрастом. Синдром никак не отражается на здоровье человека.

Сама девочка уже мечтает стать моделью, а ее родители надеются, что Шайло сможет продвигать позитивный образ людей, имеющих это редкое расстройство. Малышка привлекает внимание фотографов, которые с большим удовольствием проводят фотосессии. Некоторые снимки уже появляются в интернете и печатных изданиях.



