На берегу Байкала убит чемпион Европы по вольной борьбе

На данный момент правоохранители уже задержали троих подозреваемых в совершении преступления.

Двукратный чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрий Власко погиб сегодня ночью в массовой драке на берегу Байкала. Правоохранительные органы установили, что конфликт произошёл между двумя компаниями. В одной из них и находился известный спортсмен. Он привёз гостей с Кавказа на Байкал показать красоты родного края.

— Во второй компании находились трое жителей Улан-Удэ: Раднажаб Ч., Евгений Б. и Виталий Т. Все они ранее судимы за кражи и разбои. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняется. Один из задержанных рассказал, что даже вынужден был стрелять в песок из травматического пистолета "Гранд пауэр", чтобы остановить драку, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Борцам удалось разогнать оппонентов, а когда те разбежались, друзья Юрия Власко увидели, что спортсмен лежит на берегу в крови.

— Сначала мы подумали, что его застрелили, потому, что слышали выстрелы, но выяснилось, что это был удар ножом в шею. Кто именно ударил Юру, мы не заметили, — рассказал полицейским один из очевидцев преступления.

Трое задержанных уже находятся в Прибайкальском отделе полиции. Сейчас туда везут на допрос остальных участников потасовки — друзей Юрия Власко.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Отметим, что борцы-юниоры съехались в Улан-Удэ на 25-й международный турнир на призы Бориса Будаева, который проходил в столице Бурятии 27 июля. Юрий Власко занял на этих соревнованиях первое место в категории до 96 килограммов.

Источник: Лайф