Аким Астаны проверил инфраструктуру школ и больниц столицы

Более 10 школ и больниц посетил аким Астаны Асет Исекешев. Цель объезда - выяснить, в каких инфраструктурных изменениях нуждаются эти объекты, сообщает elorda.info.

Первым пунктом посещения стало ГККП «Противотуберкулезный диспансер города Астаны», расположенный на выезде из города. Он рассчитан на 500 коек и состоит из девяти блоков.

По словам главного врача диспансера Анны Цепке, учреждение построено по всем нормам инфекционной безопасности. Здесь будет работать более 800 человек, из них около 400 планируется задействовать в течение только одной смены.

Представители диспансера озвучили перед руководством города ряд волнующих их вопросов. Это организация работы служебного транспорта для сотрудников, строительство жилья для самих медиков и приезжих посетителей. Также здесь озабочены решением в будущем уборки снега и полива зеленых насаждений.

- По объектам здравоохранения есть ряд инфраструктурных вопросов, требующих решения. Так, городской больнице №1 нужно расширить зону парковки для посетителей. Что касается АО «Железнодорожный госпиталь медицины катастроф». Это старый объект, 50-60-х годов постройки. В перспективе там планируется строительство нового многофункционального медицинского учреждения, чтобы потребности всего района «Сарыарка». Мы хотим, чтобы пациенты могли комфортно пребывать в медицинские учреждения столицы, - говорит руководитель управления здравоохранения города Астаны Камалжан Надыров.

Требуют решения вопросы тротуаров, подъездных путей и теплых остановок в ряде школ и детских садов Астаны.

- В некоторых школах подъездные пути либо отсутствуют, либо находятся в недолжном виде, поэтому ученикам и их родителям трудно добираться. По этим моментам поступали жалобы от горожан. Речь идет об уже действующих объектах, - сообщил руководитель Управления образования города Астаны Ануар Жангозин.

Один из таких примеров - 73 физико-технический лицей Астаны. Здесь обучается полторы тысячи детей. По словам руководства школы, самая близкая остановка находится возле Национального музея.

Как отмечается, проблемные вопросы, озвученные в ходе объезда, будут решаться в ближайшее время.