Трампа изобразили российским флагом
Сделали это авторы в пародийном трейлере ленты «Эмодзи: Фильм».
Президента США Дональда Трампа изобразили в виде российского флага в пародийном трейлере картины «Эмодзи: Фильм». Ролик опубликован на YouTube-канале комедийного шоу The Late Show with Stephen Colbert.
«Президент нашел время между гольфом и Twitter, чтобы сыграть свое знаменитое камео в ленте "Эмодзи: Фильм"», — говорится в подписи к видео.
В клипе российский триколор с прической Трампа разговаривает с печенькой о России. «Было бы неплохо, если бы мы по-настоящему ладили с Россией, было бы хорошо, неправда ли?» — говорит он, после чего просто повторяет слово «Россия» очень много раз подряд.
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