Мать найденного в мусорке ребенка в Сатпаеве ищут в других городах

Увеличен список городов и поселков в поисках матери найденного младенца в мусорном контейнере в городе Сатпаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поиски начались в поселке Жезказган, что в 28 километрах от города Сатпаева, и в поселке Кенгир, что в 70 километрах от Сатпаева. Также поисковыми работами охвачен город Жезказган.

«На сегодняшний день большинство беременных и уже родивших - вне подозрений. Их детки в порядке, получают должный уход», - сообщили в Жезказганском зональном представительстве управления здравоохранения Карагандинской области.

Младенец женского пола похоронен за счет государства.

Уголовное дело по статье 100 «убийство матерью новорожденного» расследуется.

Напомним, 16 июля работники коммунальной службы нашли в мусорном баке в городе Сатпаеве по улице Жастар тело младенца без признаков жизни. По факту обнаружения тела ребенка ведется досудебное расследование по статье 100 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка». По этой статье предусматривается наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до четырех лет. При первичном осмотре судебно-медицинским экспертом выраженных признаков насильственной смерти не обнаружено. Тем не менее, полиция называет смерть ребенка убийством.