Болельщица «Астаны» удивила команду графическими портретами

Болельщица «Астаны» посвятила игрокам и тренерам клуба серию графических портретов, передает Sports.kz.

Дизайнер Айгуль, преданная болельщица «Астаны», вдохновленная победами клуба приступила к созданию графических портретов игроков и тренеров клуба. Айгуль любит «Астану», такой, какая она есть и не важно, выигрывает команда или нет, для нее, игроки и тренеры клуба всегда самые лучшие.

Своими рисунками Айгуль благодарит «Астану» за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции.



