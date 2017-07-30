Болельщица «Астаны» удивила команду графическими портретами

30 июля 2017, 00:02

Болельщица «Астаны» посвятила игрокам и тренерам клуба серию графических портретов.

Болельщица «Астаны» посвятила игрокам и тренерам клуба серию графических портретов, передает Sports.kz.

Дизайнер Айгуль, преданная болельщица «Астаны», вдохновленная победами клуба приступила к созданию графических портретов игроков и тренеров клуба. Айгуль любит «Астану», такой, какая она есть и не важно, выигрывает команда или нет, для нее, игроки и тренеры клуба всегда самые лучшие.

Своими рисунками Айгуль благодарит «Астану» за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции.



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