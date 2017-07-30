В Алматы загорелся балкон, эвакуировали 50 человек

Вечером в субботу, 29 июля, в Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В 23:20 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении балкона по адресу: Бостандыкский район, ул. Щепкина, д.35 А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 23:27 часов.

Как выяснилось, произошло горение на балконе 8-го этажа 15-этажного жилого дома.

Пожар локализован в 23:40 и ликвидирован в 23:43. Эвакуировано 50 человек, из них 10 детей.

Площадь пожара составила 1 кв.м.