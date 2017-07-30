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Бузова и Ревва "взяли в плен" солиста Rammstein и заставили делать селфи

30 июля 2017, 00:54

Сигнал SOS Тилль Линдеманн подал через социальные сети. Музыкант попросил "спасти" его от Ольги Бузовой и Иосифа Пригожина..

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал видео с просьбой вызволить его из "плена" российских звёзд. Оказалось, во время фестиваля в Баку российские артисты активно фотографировались с немецким музыкантом.

Поклонников Тилля удивило обилие снимков, они поиронизировали, что Линдеманна держат в заложниках и заставляют сниматься. В соцсетях ему даже предложили подать сигнал SOS, моргнув дважды.

На видео Тилль держит перед собой бумажку с надписью Нelp ("Помогите!") и отчаянно моргает.

Среди счастливчиков, успевших сделать селфи с немецким рокером, оказалась Ольга Бузова, а также певица Слава, Иосиф Пригожин, Александр Ревва, Анита Цой и многие другие.


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