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Офицер пожалел мать-одиночку и купил для её сына подгузники, которые она украла

30 июля 2017, 01:27

Полицейские штата Мэриленд задержали воровку в одном из супермаркетов. Женщина оплатила купленные продукты, но ей не хватило денег на подгузники для ребёнка, и она попыталась их украсть.

Молодой офицер Беннет Джонс пожалел женщину и оплатил товар стоимостью 15 долларов. Полиция Лорела выложила фотографию Беннета в момент оплаты на своей странице в "Фейсбуке". Авторы публикации отметили, что офицер проявил сочувствие к невинному ребёнку, и поблагодарили его за этот поступок.

"Хотя мы часто шутим, что наши новобранцы всё ещё носят подгузники, оказывается, что Беннет Джонс покупал их не для себя"

Несмотря на проявленное полицейским сочувствие, молодой матери не удастся избежать суда — ей предъявлено обвинение в краже. Женщине предоставлены услуги адвоката, и полиция надеется, что это незначительное правонарушение станет последним в её жизни.

Фото: © facebook/Laurel Police Department


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