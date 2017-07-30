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Ведущий Top Gear пострадал во время съёмок программы

30 июля 2017, 01:57

Инцидент произошёл перед началом заезда в Бельгии, журналисту понадобилась помощь врачей.

Новый ведущий телепередачи Top Gear Крис Харрис получил рассечение затылка во время съёмок и был вынужден обратиться ко врачам для получения медицинской помощи. Об этом журналист сообщил в своём "твиттере".

— Чуть не остался без головы, — написал Харрис, прикрепив фотографию рассечённого затылка.

Инцидент произошёл в Бельгии. Телеведущий, находясь в отстойнике, ждал начала заезда. В этот момент мимо него проходил один из членов гоночной команды с аэродинамическим крылом от авто в руках и случайно задел голову Харриса.

Врачи, осмотревшие пострадавшего, наложили ему несколько швов.

Фото: © Twitter/chris harris‏


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