Ведущий Top Gear пострадал во время съёмок программы

Новый ведущий телепередачи Top Gear Крис Харрис получил рассечение затылка во время съёмок и был вынужден обратиться ко врачам для получения медицинской помощи. Об этом журналист сообщил в своём "твиттере".

Solid race preparations: nearly getting brained by a delightful man carrying a poorly located F3 wing through the paddock! pic.twitter.com/2tIpfqisYP