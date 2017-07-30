30 июля на большей части Казахстана сохраняется жаркая погода
30 июля 2017, 06:02
Местами по республике пройдут кратковременные дожди.
На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал. На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Акмолинской области местами возможен град, шквал, днем ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.
Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.
В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской ожидается сильная жара, местами очень сильная.
В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 32°, ясно.
В Астане днем 26°, частично облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: 7sunews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870754-04fd7eb16fdc608f14d0ed8cd2e078a1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...