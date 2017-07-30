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30 июля на большей части Казахстана сохраняется жаркая погода

30 июля 2017, 06:02

Местами по республике пройдут кратковременные дожди.

На севере, востоке и в центре республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал. На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской области местами возможен град, шквал, днем ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской ожидается сильная жара, местами очень сильная.

В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 32°, ясно.

В Астане днем 26°, частично облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: 7sunews.kz.

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