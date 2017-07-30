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В Испании более 20 тысяч человек эвакуировали с фестиваля из-за пожара

30 июля 2017, 06:24

В результате инцидента никто не пострадал.

Около 22 тысяч человек были эвакуированы с музыкального фестиваля Tomorrowland Unite в Барселоне из-за пожара на сцене, передает РИА Новости.

На опубликованных в социальных сетях видео видны огонь и густые клубы темно-серого дыма, поднимающиеся с главной сцены.

По данным газеты Evening Standart, в результате инцидента никто не пострадал.


Фото: кадр из видео.

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