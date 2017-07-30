В Испании более 20 тысяч человек эвакуировали с фестиваля из-за пожара
30 июля 2017, 06:24
В результате инцидента никто не пострадал.
Около 22 тысяч человек были эвакуированы с музыкального фестиваля Tomorrowland Unite в Барселоне из-за пожара на сцене, передает РИА Новости.
На опубликованных в социальных сетях видео видны огонь и густые клубы темно-серого дыма, поднимающиеся с главной сцены.
По данным газеты Evening Standart, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото: кадр из видео.
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