Трамп разочаровался в Китае
30 июля 2017, 07:30
Китай ничего не сделал для США в вопросе с Северной Кореей, - написал президент США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» бездействием Китая в вопросе решения проблемы КНДР. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле с КНДР, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе с Северной Кореей, лишь разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может с легкостью решить эту проблему!», — заявил Трамп.
29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».
4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений. США проигнорировали это предложение, 8 июля Трамп пообещал «так или иначе» решить ситуацию с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.
Позднее в КНДР заявили, что не cобираются обсуждать свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США «не прекратят свою вражескую политику».
20 июня в Госдепе заявили, что США оставляют за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые, предположительно, оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Jonathan Ernst / REUTERS.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870757-14a2b76b79cdc8f0ae3fd2fca5f3fe59
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...