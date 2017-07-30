Трамп разочаровался в Китае

Китай ничего не сделал для США в вопросе с Северной Кореей, - написал президент США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» бездействием Китая в вопросе решения проблемы КНДР. Об этом он написал в своем Twitter.





«Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле с КНДР, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе с Северной Кореей, лишь разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может с легкостью решить эту проблему!», — заявил Трамп.





29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».





4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений. США проигнорировали это предложение, 8 июля Трамп пообещал «так или иначе» решить ситуацию с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.





Позднее в КНДР заявили, что не cобираются обсуждать свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США «не прекратят свою вражескую политику».





20 июня в Госдепе заявили, что США оставляют за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые, предположительно, оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.







