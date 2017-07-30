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"Не трогай мой образ": В Стамбуле женщины вышли на протест

30 июля 2017, 07:57

Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

Сотни женщин в Стамбуле приняли участие в акции протеста против насилия и требований мужчин носить более традиционную одежду, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, субботний марш получил название "Не трогай мой образ". "Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление", — скандировала толпа. Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

Участники акции протеста рассказали агентству об участившихся случаях вербальных и физических нападок в отношении женщин за их выбор одежды.

По данным агентства Reuters, в субботнем шествии также приняли участие представители гей-сообщества и трансгендеры, чей марш был запрещен властями города в конце июня. Протестующие несли флаги и плакаты ЛГБТ-сообщества.

Фото: AP Photo / Petros Karadjias.

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