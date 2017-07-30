"Не трогай мой образ": В Стамбуле женщины вышли на протест

Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

Сотни женщин в Стамбуле приняли участие в акции протеста против насилия и требований мужчин носить более традиционную одежду, сообщает сообщает РИА Новости





Как сообщается, субботний марш получил название "Не трогай мой образ". "Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление", — скандировала толпа. Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.





Участники акции протеста рассказали агентству об участившихся случаях вербальных и физических нападок в отношении женщин за их выбор одежды.





По данным агентства Reuters, в субботнем шествии также приняли участие представители гей-сообщества и трансгендеры, чей марш был запрещен властями города в конце июня. Протестующие несли флаги и плакаты ЛГБТ-сообщества.



