В Астане впервые пройдут соревнования по триатлону Ironman

Было заключено долгосрочное соглашение со Всемирной корпорацией триатлона о проведении соревнований в Астане.

В июле 2018 года впервые на постсоветском пространстве пройдут соревнования по триатлону Ironman 70.3 Astana. Об этом сообщил председатель КНБ РК и президент федерации триатлона РК Карим Масимов, передает Об этом сообщил председатель КНБ РК и президент федерации триатлона РК Карим Масимов, передает Zakon.kz





В ходе церемонии открытия первого открытого Чемпионата РК по триатлону Масимов также рассказал, что на днях было заключено досрочное соглашение с WTC (Всемирная корпорация триатлона, - прим) о проведении соревнований под эгидой Ironman.





"Триатлон на длинные дистанции становится все более и более популярным во всем мире и наша страна не исключение Буквально вчера, здесь в Триатлон Парке вы все могли наблюдать этап Кубка Азии по триатлону, который проводится под эгидой ITU (Международный союз триатлона, - прим). Дальнейшим этапом развития и популяризации спорта в стране могло быть только проведение соревнований под эгидой Ironman. Буквально на днях нами было заключено долгосрочное соглашение с WTC о проведении стартов серии Ironman в Астане", - сказал Карим Масимов.





Президент федерации триатлона РК также поздравил участников этапа Кубка Азии по триатлону





"Вам выпала уникальная возможность первыми опробовать трассу, по которой в июле следующего года пройдет Ironman 70.3 Astana. Желаем всем попутного ветра, легких ног и пусть победит сильнейший!", - напутствовал участников Масимов.



