Блогерша подожгла волосы во время общения с фанатами в Сети
30 июля 2017, 09:11
Она не пострадала.
Девушка небрежно играла с зажигалкой во время игры и случайно подожгла свои волосы, передает "Российская Газета".
Она не сразу заметила, что ее волосы загорелись. Почувствовав пламя, девушка своими руками потушила "пожар" на голове. Несмотря на то, что происшествие явно шокировало ее, очевидно, что геймер не пострадала, так как сразу после устранения проблемы она уже довольно улыбалась.
Некоторые пользователи предположили, что пожар не был случайным а подстроенным для пиар-хода.
Фото: twitch.tv.
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