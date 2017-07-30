"Барса" выиграла Эль-Класико в Международном кубке чемпионов

Футбольный клуб "Барселона" в воскресенье утром по времени Астаны обыграл самого заклятого своего соперника — мадридский "Реал" — в "американской" группе Международного кубка чемпионов и стал досрочным победителем турнира в этой группе.





Международный кубок чемпионов — предсезонный турнир для сильнейших европейских клубов, который проводится в нескольких странах. Всего в нем принимает участие 14 европейских команд, которые в разные сроки проводят встречи между собой по договоренности в Сингапуре, Китае и США. Фактически, речь идет о товарищеских матчах, результаты которых, тем не менее, вносятся в турнирную таблицу.





Турнир в США получился самым представительным из трех: в нем участвует восемь команд против семи в Китае и трех в Сингапуре (немецкая "Бавария" и итальянский "Интер" приняли участие в турнире в двух странах). Помимо этого, в нем состоялось первое в сезоне Эль-Класико — главное украшение испанской примеры — матч мадридского "Реала" и "Барселоны".





"Барса" в этой встрече выиграла со счетом 3:2, причем уже к седьмой минуте вела с перевесом в два мяча — отличились Лионель Месси и Иван Ракитич. Однако еще до перерыва Матео Ковачевич и Марко Асенсио восстановили равновесие. Победу "Барселоне" принес точный удар Жерара Пике на 50-й минуте игры.





Таким образом, "Барса" стала досрочным победителем "американской" группы, выиграв три запланированных матча — до "Реала" ею был обыгран туринский "Ювентус" со счетом 2:1, а также английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Матч с "Реалом" стал первым на этом турнире, в котором у "Барсы" не отличился бразилец Неймар: регулярно отправляемый СМИ в "Пари Сен-Жермен" форвард каталонцев забил до этого в предыдущих двух матчах все три гола "Барселоны".







