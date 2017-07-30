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Нелепое тату сделало дальнобойщика знаменитым на весь мир

30 июля 2017, 09:48

На создание необычной татуировки ушло четыре часа.

36-летний дальнобойщик Кенни Оллереншоу из города Силлот, Англия, очень предан своей профессии. На его груди виднеется татуировка, создающая впечатление, как будто маленький человек управляет собственным телом с помощью руля, передает Life.

На создание такой необычной татуировки ушло четыре часа. Кенни хотел, чтобы во время его движения двигалась и татуировка.

И первым, кому он похвастался своей уже готовой идеей, стал его сын. Ребёнок был впечатлён и решил выложить в Facebook татуировку отца.

Спустя несколько дней фото "маленького человека" стало вирусным и набрало около миллиона просмотров.

"Сын оценил идею татуировки и решил выложить меня в Сеть. А после он пришёл и сказал, что я стал популярен", - сказал Кенни Оллереншоу.




Фото: facebook/Carl Stanford.

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