Начаты ремонтно-реставрационные работы Вознесенского Кафедрального собора

Реставрационные работы пройдут в несколько этапов.

Начались масштабные профессиональные ремонтно-реставрационные работы главного храма Алматы – Вознесенского кафедрального собора. Об этом сообщается на Об этом сообщается на сайте собора.





Отмечается, что реставрационные работы планируется провести в несколько этапов.





В настоящий момент уже выполнена замена электро-слаботочных сетей сооружения, произведен ремонт системы отопления, установлены кондиционеры и вентиляция, а также начата отделка фасада храма.





В ходе следующих этапов реставрации будут осуществлены замена кровли, оконных рам, покрытия куполов и оконных решеток, поновление (реставрация, - прим) надкупольных крестов, ремонт внутренних интерьеров, реставрация напольного покрытия и роспись стен.



