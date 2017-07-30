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Начаты ремонтно-реставрационные работы Вознесенского Кафедрального собора

30 июля 2017, 09:53

Реставрационные работы пройдут в несколько этапов.

Начались масштабные профессиональные ремонтно-реставрационные работы главного храма Алматы – Вознесенского кафедрального собора. Об этом сообщается на сайте собора.

Отмечается, что реставрационные работы планируется провести в несколько этапов.

В настоящий момент уже выполнена замена электро-слаботочных сетей сооружения, произведен ремонт системы отопления, установлены кондиционеры и вентиляция, а также начата отделка фасада храма.

В ходе следующих этапов реставрации будут осуществлены замена кровли, оконных рам, покрытия куполов и оконных решеток, поновление (реставрация, - прим) надкупольных крестов, ремонт внутренних интерьеров, реставрация напольного покрытия и роспись стен.

Фото: cathedral.kz.

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