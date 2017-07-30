Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом

Во время полета к ним присоединились японские и южнокорейские самолеты.

Два американских бомбардировщика B-1 «Лансер» пролетели над Корейским полуостровом в ответ на ракетные испытания КНДР. Об этом сообщает Reuters, передает Об этом сообщает Reuters, передает РБК





Как заявили в американских военно-воздушных силах, полеты самолетов были «прямым» ответом не только на недавние испытания Северной Кореи, но и на пуск Пхеньяна ракеты «Хвансон-14», который был совершен 4 июля.





Бомбардировщики вылетели из авиабазы Гуам на одноименном острове в Тихом океане. Как заявили в ВВС США, во время полета к ним присоединились японские и южнокорейские самолеты.





В четверг, 28 июля, КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела 45 минут. Она упала в море в районе японской Исключительной экономической зоны. Как рассказали в Пентагоне, Северная Корея произвела запуск межконтинентальной ракеты. По данным ведомства, она летела на высоте 3,7 тыс. км и пролетела 1 тыс. км. В российским Министерстве обороны заявили, что северокорейская ракета не представляла угрозы для России





В пятницу, 29 июля, Государственный департамент США выступил с заявлением, что пуск ракеты КНДР является «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН». Госдеп отметил, что за ракетные испытания Северной Кореи ответственный Китай и Россия.





Баллистическую ракету «Хвансон-14» КНДР запустила 4 июля. Она также упала в японской особой экономической зоне. После пуска президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы применить военную силу против Пхеньяна.



