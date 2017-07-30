Определился обязательный претендент на чемпионский титул Головкина
30 июля 2017, 11:03
Им стал Жермалл Чарло.
Средневесы Жермалл Чарло (25-0, 19 КО) и Хорхе Себастьян Хейланд (29-4-2, 16 КО) разыграли статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBC, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин.
Обошлось без сенсаций - Чарло победил.
Во втором раунде Хейланд потерял баланс, падая, нарвался на удар Чарло. Но главная неприятность для аргентинца заключалась в том, что при падении он травмировал левую ногу, став впоследствии лёгкой мишенью для соперника.
Рефери и врач по неведомой причине позволили Хейланду выйти на третий, а затем и на четвёртый раунд.
В итоге, Хейланд после затяжной атаки Чарло упал снова. На этот раз рефери остановил односторонние избиение.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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